In Campania l’indice di contagio scende al 6%. Chiesto a De Luca ritiro ordinanza

L’ordinanza di De Luca scatena la protesta dei ristoratori sul lungomare e di tutte le associazioni datoriali, prima tra queste l’Aicast. Una delegazione è stata ricevuta dal Prefetto Valentini

Dopo l’ordinanza firmata da Vincenzo De Luca che dichiara la Campania ancora in zona arancione si è scatenata la protesta dei ristoratori del lungomare che hanno bloccato via Partenope. Nel frattempo è stato pubblicato il bollettino con i dati aggiornati con l’indice di contagio che in Campania scende ancora attestandosi al 6%. I manifestanti chiedono al presidente De Luca di ritirare l’ordinanza con cui da domani al 23 la Campania resta arancione.