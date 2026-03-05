Il Termalismo Italiano al Centro della BMT 2026

Napoli ospita il Forum “Dalle Terme al Sistema Salute”: tre giorni di dibattito su innovazione, sport e territorio.

Dal 12 al 14 marzo 2026, presso la Mostra d’Oltremare di Napoli, si terrà l’atteso appuntamento con il Forum “Il Termalismo Italiano: Dalle Terme al Sistema Salute”. L’evento, ospitato all’interno della BMT (Borsa Mediterranea del Turismo) presso il Padiglione 3 (Stand 3038-3041), punta a ridefinire il ruolo delle acque termali come pilastro fondamentale del benessere e della sanità nazionale.

L’inaugurazione dei lavori, prevista per il 12 marzo alle ore 12.45 vedrà la partecipazione di un prestigioso parterre di rappresentanti del settore e delle istituzioni, che daranno il via al dibattito con i saluti istituzionali di Emanuele Boaretto, Federalberghi Terme, Franca Roso, ANCOT, Costanzo Iaccarino, Federalberghi Regione Campania, Enzo Maraio, Assessore al Turismo Regione Campania, On.le Gianluca Caramanna, Sen. Gianmarco Centinaio, Angelo de Negri, BMT, coordinati da Stefania Capaldo.

A seguire, il Forum svilupperà sessioni tematiche cruciali per il futuro del comparto cominciando subito con la proposta di una “Dichiarazione di Napoli” promossa dalla Cattedra UNESCO presieduta dalla professoressa Annamaria Colao e subito con un Focus su “Lo sport incontra le terme”, analizzando la ricerca scientifica e il recupero dell’atleta attraverso le cure termali. Sarà presente tra gli altri la professoressa Annamaria Colao.

13 Marzo (ore 10:00 – 15:00): Una giornata dedicata alla riforma del settore, al ruolo dei Comuni e alle nuove opportunità fiscali e finanziarie (ZES Unica) per il rilancio del turismo termale.

14 Marzo (ore 10:00): Chiusura dedicata al binomio Archeologia e Terme, esplorando le opportunità di sviluppo territoriale legate ai siti storici.

Verso un Nuovo Modello di Salute.

Il Forum si pone l’obiettivo di superare la visione tradizionale della stazione termale, promuovendo un “Sistema Salute” integrato che coniughi prevenzione medica, eccellenza ricettiva e valorizzazione del patrimonio paesaggistico italiano. Sarà anche illustrato una proposta di disegno di legge per rilanciare l’intero settore che ha visto negli ultimi anni un sensibile calo delle concessioni in tutta Italia con un dialogo aperto con il governo che sarà presente con il sottosegretario Borgonzoni e il Parlamento con il senatore Centinaio.