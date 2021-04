“Il Re dei Re” di Nicholas Ray su Rete 4. I film in tv venerdì 2 aprile

Ecco la guida dei film in tv in onda sui principali canali in prima serata i film in tv venerdì 2 aprile. Scopri in anticipo i titoli in programma.

Il re dei re – 21:20 Rete 4 Il re dei re (King of Kings) è un film ispirato ai vangeli del 1961, diretto da Nicholas Ray, che la Metro-Goldwyn-Mayer ha distribuito nel circuito cinematografico statunitense il 30 ottobre 1961. Trama Il film riparte a Nazareth dove Gesù, ormai dodicenne, lavora nella bottega insieme a Giuseppe. Arrivano dei soldati capitanati da Lucio che si accorge che Gesù è sfuggito alla strage dei neonati (però lo copre) e ordina ai suoi genitori di farlo censire. Ancora una volta, la narrazione del film passa a molti anni dopo e si vedono dei ribelli, capitanati da Barabba e da Giuda Iscariota, pronti ad assalire la carovana che trasporta da Roma a Gerusalemme il nuovo governatore della Giudea Ponzio Pilato e la moglie Claudia. L’attacco fallisce e Pilato s’incontra sulle rive del fiume Giordano con il re Erode Antipa. I due si voltano e vedono Giovanni Battista che predica alle folle. In quel momento arriva Gesù trentenne che si fa battezzare. Poi va nel deserto e viene tentato dal diavolo e dopo arriva in Galilea dove raccoglie gli apostoli. Intanto a Gerusalemme Erode ordina a Lucio di arrestare Giovanni che si trovava in città per predicare e Gesù lo va a trovare nelle carceri. Giuda lascia i ribelli di Barabba e si unisce agli apostoli. Gesù comincia a predicare e raduna grandi masse di persone tra cui la stessa moglie di Pilato (Claudia) e Lucio. Erode fa decapitare Giovanni per un capriccio della figliastra Salomè. Egli, Pilato e il sommo sacerdote Caifa sono terrorizzati dalle opere e dai miracoli di Gesù. Barabba prepara una grande rivolta a Gerusalemme ed intanto Gesù entra trionfalmente nella città santa e va al tempio per predicare. I ribelli assaltano la fortezza Antonia però intervengono le legioni di Pilato che soffocano la rivolta (provocando centinaia di vittime) ed arrestano Barabba. Gesù, la sera del Giovedì di Pasqua, fa l’ultima cena insieme agli apostoli e va a pregare al Getsemani. Intanto Giuda vuole che il suo maestro liberi la Giudea dai Romani e per forzargli la mano lo consegna nelle mani delle autorità giudaiche. Gesù viene portato da Pilato (che dopo averlo processato lo consegna nelle mani di Erode che a sua volta glielo rimanda) e flagellato. Claudia implora il marito di liberarlo ma il popolo vuole la liberazione di Barabba; Pilato li accontenta e si lava le mani. Gesù, con la croce sulle spalle e la corona di spine sul capo, arriva al Golgota e viene crocifisso insieme a due ladroni. Giuda, pentito, s’impicca e il suo corpo è trovato da Barabba. Gesù muore sotto gli occhi della madre, dell’apostolo Giovanni, di pochi soldati, di Claudia e di Lucio (che pronuncia le fatidiche parole: “Era davvero il figlio di Dio”). Il suo corpo è deposto dalla croce e portato nel sepolcro. Maria Maddalena trova la tomba vuota ed incontra Gesù risorto. Il film si conclude sulle rive del lago di Tiberiade dove Gesù appare agli apostoli e dice loro di portare il suo messaggio sino ai confini del mondo. Gli altri film in tv in programma Passenger 57 – Terrore ad alta quota – 21:00 Iris Ailo – Un’avventura tra i ghiacci – 21:00 Sky Family The Specials – Fuori dal comune – 21:15 Sky Cult Giovanna la pazza – 21:15 Cielo 211 – Rapina in corso – 21:20 Rai 4 Paddington – 21:15 Premium Cinema 2 Io sono tempesta – 21:10 Rai Movie Quello che veramente importa – 21:20 Rai 2