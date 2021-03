Il presidente Vincenzo De Luca è stato in visita al Centro Vaccinale di Bacoli e Monte di Procida ubicato al Parco Vanvitelliano.

Il Presidente della Regione Campania VIncenzo De Luca, oggi 16 marzo è stato in visita al Centro Vaccinale di Bacoli e Monte di Procida ubicato al Parco Vanvitelliano.

Il Sindaco Peppe Pugliese, presente alla visita, dichiara: “Questa mattina insieme all’amico Josi Della Ragione abbiamo ricevuto il Presidente Vincenzo De Luca presso il centro vaccinale di Bacoli e Monte di Procida istituto all’interno del Parco Vanvitelliano.In stretta sinergia con l’Asl Napoli 2 Nord, sotto la supervisione del direttore Dr. D’Amore, stiamo svolgendo un lavoro veramente eccezionale per il quale un sentito ringraziamento va anche a tutto il personale impegnato a vario titolo nelle diverse attività e ai volontari della protezione civile.

Il nostro centro si è guadagnato un’ottima percentuale di vaccinati, tra le più alte in tutta la Campania. Ne siamo orgogliosi. Proprio stamattina, inoltre, siamo partiti con le vaccinazioni per alcune delle categorie fragili e proseguiamo senza sosta, contestualmente all’arrivo di maggiori quantità di vaccini. Il governatore ci ha fatto i complimenti e ci ha assicurato che in riferimento alla vicenda di Astrazeneca sarà fatta chiarezza in tempi brevi. Non c’è tempo da perdere. Noi ci siamo!”.