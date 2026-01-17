Il Paradiso delle Signore, anticipazioni al 23 gennaio: Mimmo rientra dalla Sicilia

Il Paradiso delle Signore, anticipazioni dal 19 al 23 gennaio. Mimmo rientra dalla Sicilia sereno dopo aver ritrovato l’intesa con il padre.

Mimmo rientra dalla Sicilia sereno dopo aver ritrovato l’intesa con il padre. Intanto Irene è infastidita dal legame tra Johnny e Barbara, anche se fatica ad ammetterlo.

Marina, pronta a immedesimarsi nel ruolo di commessa, chiede supporto a Landi, mentre Odile si schiera accanto a Matteo per affrontare un serio problema che rischia di compromettere il film.

Fulvio si scusa con Roberto per il suo comportamento, ma resta deciso a lasciare il Paradiso e, nel tentativo di rasserenare Caterina, le racconta un’altra menzogna su Mario, continuano le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore.

Determinata a entrare nel personaggio, Marina indossa la divisa delle Veneri e serve i clienti del Paradiso. Johnny confessa a Irene che il bacio con Barbara, visto da lei giorni prima, era solo una messa in scena.

Enrico prosegue la collaborazione con lo studio del dottor Moretti, scoprendo aspetti stimolanti di questa nuova esperienza, mentre Marcello riceve una proposta di lavoro inattesa.

Fulvio confida a Concetta il senso di colpa per aver mentito a Caterina, ignaro che lei stia organizzando una fuga segreta, continuano le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore.

La presenza di Marina al Paradiso ispira a Marcello un’idea promozionale per l’azienda con cui collabora. Il ritorno improvviso di zia Sandra a Milano porta alla scoperta che Irene ha passato il Natale con Cesare, e la zia desidera conoscerlo.

Ettore mette Umberto al corrente delle difficoltà del musicarello e gli chiede di finanziare il film per sostenere Odile, continuano le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore.

Fulvio ferma Caterina mentre sta partendo per Roma, ma un malore lo costringe a fermarsi: lei rinuncia al viaggio e a Mario, scegliendo la salute del padre. Questa decisione spinge Fulvio a ripensare all’addio al lavoro.

Johnny ascolta per caso una conversazione tra Delia e Irene che lo riguarda e ne rimane scosso, mentre zia Sandra indaga su Cesare e scopre un aspetto molto intimo della nipote, continuano le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore.

Marina si conferma un’attrice e testimonial impeccabile, trasformando per un attimo il Paradiso in un vero set. Grazie ai suggerimenti di Caterina, il soufflé di Mimmo conquista i clienti della Caffetteria, in particolare uno di loro.

Umberto salva il musicarello e rivela a Odile che l’idea del finanziamento è stata di Ettore, continuano le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore.

Fulvio comunica a Roberto la decisione di restare al Paradiso, mentre Marcello accetta di tornare nello staff del grande magazzino. Enrico riceve un’offerta dal Rettore dell’Università, ma vuole essere certo di fare la scelta giusta.

Agata viene ammessa al corso di restauro e in Caffetteria si brinda al successo di Mimmo, celebrato da un articolo che elogia il suo soufflé, continuano le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore.

Zia Sandra scopre che Johnny vive con Irene e mette in guardia la nipote sui possibili rischi per il rapporto con Cesare. Rosa telefona da New York. Infine, il gesto di Ettore si rivela una prova d’amore per Odile, ancora ignara dei veri piani dei fratelli Marchesi.

