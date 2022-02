Il Napoli più brutto della stagione pareggia a Cagliari 1-1

Gli infortuni hanno sicuramente condizionato la partita del Calcio Napoli così come il vento che tirava sul campo di Cagliari e così come la stanchezza dopo le fatiche di Barcellona. Le assenze erano talmente tante che Spalletti è stato costretto a partire con un 3421 che, si è notato sin dai primi minuti, non è nelle corde degli azzurri.

Dopo neanche venti minuti spalletti ha dovuto sostituire anche Di Lorenzo colpito alla testa da un avversario.

Il Napoli più brutto della stagione ha lasciato al Cagliari il predominio del possesso palla con un clamoroso 62% nel primo tempo con gli azzurri che non riuscivano neppure a fare tre passaggi consecutivi.

Nella ripresa, dopo il vantaggio del Cagliari facilitato da una “papera” di Ospina, sono proprio i sardi che si divorano due reti mentre il Calcio Napoli è salvato da un Ospina che si supera in almeno due occasioni.

L’unico spunto interessante permette ad Osimhen di impattare la gara dopo il ritorno al 4231 e l’ingresso in campo proprio di Osimhen, Fabian Ruiz, che ha dato finalmente geometrie al centrocampo e Ounas. In definitiva un pareggio che, vista la partita, è un punto guadagnato dal Calcio Napoli.

Poche sufficienze tra gli azzurri: Mario Rui, Fabian Ruiz ed Osimhen. Brutte invece le prestazioni di Mertens, Petagna ed Elmas

1′ – comincia il match

9′ – bel numero di Zielinski che salta 3 uomini sulla mediana, fermato poi fallosamente

10′ – sinistro in area di Di Lorenzo, alto di poco

11′ – cross da angolo di Zielinski e deviazione di Rrahmani, alta

18′ – diagonale in area di Joao Pedro, fuori

27′ – entra Malcuit per Di Lorenzo

30′ – colpo di testa di Joao Pedro, blocca Ospina

34′ – progressione e destro di Mario Rui, Cragno alza con un gran balzo

35′ – ammonito Joao Pedro

38′ – destro di Mertens in area, deviazione di un difensore che salva

42′ – ammonito Malcuit

– SECONDO TEMPO –

53′ – destro di Deiola in area, fuori

58′ – gol del Cagliari con un sinistro a giro di Gaston Pereiro: 1-0

61′ – colpo di testa di Deiola e gran parata di Ospina, sulla respinta Bellanova calcia alto

63′ – sinistro in diagonale di Mertens, devia Cragno

64′ – ammonito Koulibaly

67′ – entra Fabian Ruiz per Juan Jesus

67′ – entra Ounas per Demme

67′ – entra Osimhen per Petagna

74′ – entra Marin per Grassi

78′ – diagonale di sinistro di Joao Pedro, alto

82′ – entrano Pavoletti e Zappa per Pereiro e Baselli

83′ – entra Zanoli per Malcuit

86′ – penetrazione di Marin, vola Ospina

87′ – gooooool Osimhen!

87′ – cross di Mario Rui e stacco strepitoso di Osimhen: 1-1!

90′ + 4′ – entra Lykogiannis per Dalbert

90′ + 5′ – finisce 1-1 tra Cagliari e Napoli