“Il giorno più bello del mondo” su Canale 5. I film in tv martedì 20 aprile

Ecco la guida dei film in tv in onda sui principali canali in prima serata i film in tv martedì 20 aprile. Scopri in anticipo i titoli in programma.

Il giorno più bello del mondo – 21:20 Canale 5 Genere: Commedia

Commedia Uscita: 2019

2019 Nazionalità: Italia

Italia Durata: 95′

95′ Regista: Alessandro Siani

Alessandro Siani Cast: Alessandro Siani, Stefania Spampinato, Giovanni Esposito TRAMA Arturo Meraviglia ha un compito, quello di portare avanti il teatrino di avanspettacolo messo su dal padre che si considerava “un artigiano della gioia pura”. Ma in realtà la compagnia è sull’orlo del fallimento e gli artisti senza prospettive. La svolta però sembra arrivare quando uno zio emigrato all’estero lascia ad Arturo un’eredità speciale: la tutela legale di due bambini, Rebecca e Gioele. Arturo è disperato finché non scopre lo straordinario talento del piccolo Gioele per la telecinesi… Qualunquemente – 21:15 Sky Cinema Tom Horn – 21:00 Iris

12 Soldiers – 21:20 Rai 4 Vizi di famiglia – 21:15 Premium Cinema 2 Sulla mia pelle – 21:10 Rai Movie Ladre per caso – 21:15 Cielo Senza freni – 21:10 Paramount Channel Il tesoro dei templari – Ritorno al passato – 21:00 Sky Family