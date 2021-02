“Il diavolo veste Prada” su Canale 5. I film in tv giovedì 11 febbraio

Il diavolo veste Prada (The Devil Wears Prada) è un film del 2006 diretto da David Frankel, il cui soggetto è tratto dall’omonimo romanzo di Lauren Weisberger. Andy, aspirante giornalista neolaureata, trova lavoro come assistente della spietata Miranda Priestley, direttrice di “Runway”, la più influente rivista di moda di New York. Andy non ha la minima inclinazione per il mondo della moda, ma stringe i denti per un pò, perché questo impiego potrebbe aprirle diverse porte per il futuro. Ma osservando il mondo attraverso gli occhi di Miranda, Andy capirà che non si può passare incolumi attraverso i riflettori delle passerelle, senza vendere l’anima al diavolo.

