Il Commissario Ricciardi 2, casting per comparse a Napoli: ecco le date

Il Commissario Ricciardi 2: partono i casting in vista delle riprese della seconda stagione della serie tv ispirata ai romanzi di Maurizio de Giovanni.

È imminente l’avvio delle riprese della seconda stagione de Il Commissario Ricciardi, la fortunata serie tv di Rai 1 con protagonista Lino Guanciale e ispirata ai popolarissimi romanzi di Maurizio de Giovanni (che sarà uno dei prodotti più attesi della prossima stagione di Rai Fiction).

Come riporta “Fanpage”, le riprese nella città di Napoli si terranno tra il 4 luglio e il 6 agosto. Intanto, stanno per partire anche i casting a Palazzo Fondi, in programma mercoledì 15, giovedì 16, lunedì 20 e martedì 21 giugno (sempre dalle 10 alle 18).

Inoltre, per sabato 18 giugno dalle ore 15-18,30 è previsto un casting solo per bambini e bambine accompagnati da almeno un genitore. Previste anche prove costumi, visto che la serie, come noto al grande pubblico, è ambientata negli Anni ’30 del secolo scorso.

Casting per comparse Il Commissario Ricciardi 2: ecco i profili ricercati

Uomini 18-79 anni :no tatuaggi, no pircing, no abbronzatura, no capelli rasati, no segni visibili di chirurgia estetica;

Donne 18-78 anni: si capelli al naturale senza tinte né meches, no tatuaggi, no pearcing, no abbronzatura, no capelli rasati, no segni visibili di chirurgia estetica;

Ragazzi anni 7/10 (mo Capelli rasati o doppio taglio, no abbronzatura, no apparecchio ortodontico) e ragazze 10-16 anni (no abbronzatura, no apparecchio ortodontico).

Presentarsi ai casting con i seguenti documenti in originale: carta di identità, codice fiscale e iban personale (no deleghe a terzi).