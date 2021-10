Il Calcio Napoli vede le streghe a Salerno ma vince 1-0

Zielinski risolve a favore del Calcio Napoli una partita dura e difficile. Molti azzurri sotto tono. Bene Petagna.

Nel giorno di Halloween la Salernitana rischia di giocare lo “scherzetto” al Calcio Napoli con una partita gagliarda e attenta. Pochissimi i tiri in porta degli azzurri nelle cui fila Mertens, Lozano, Zielinski (per oltre 60 minuti) non hanno dato l’apporto che ci si aspettava.

Le contemporanee assenze di Insigne ed Osimhen hanno destabilizzato le certezze offensive di una squadra che, comunque, continua ad avere nella fase difensiva la sua arma migliore. Il dolcetto lo serve Piotr Zielinski che dopo un’ora di battaglia gira in porta un sinistro che è una leccornia. Il Napoli comanda, soffre anche, ha pazienza e mentalità da grande e dopo il gol partita di Zielinski difende con muscoli e denti un successo che vale più di quanto si possa immaginare.

Nella ripresa le due espulsioni (una per parte) hanno prima chiuso la partita e poi, con quella di Koulibaly, clamorosamente riaperta. Azioni poco fluide, pochissima capacità di entrare in area avversaria, parecchi errori in fase di costruzione: sicuramente il Calcio Napoli a Salerno ha giocato la peggior partita della stagione. Nonostante questo è riuscito a portare a casa i tre punti. La prossima partita, contro il Verona, il Calcio Napoli rischia di dover fare a meno di Koulibaly e Osimhen. Il Napoli batte la Salernitana e sale in cima all’attico dei sogni nell’ultima giornata di ottobre. Dieci vittorie e un pareggio.

Formazioni in campo

Napoli: Ospina, Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui, Anguissa, Fabian Ruiz, Zielinski (95′ Zaniolo), Politano (80′ Juan Jesus), Lozano (60′ Elmas), Mertens (60′ Petagna). All.Luciano Spalletti

Salernitana: Belec, Zortea, Strandberg, Gyomber, Ranieri (87′ Djuric), Kastanos, Di Tacchio, Schiavone (87′ Gagliolo), Ribery, Bonazzoli (71′ Obi), Gondo (64′ Simy). All. Stefano Colantuono

Arbitro: Fabbri di Ravenna

Marcatori: 61′ P. Zielinski

Note: espulsi Kastanos al 67′ e Koulibaly al 76′. Ammonito Anguissa

Cronaca della partita

– PRIMO TEMPO –

1′ – comincia il match

4′ – sinistro di Politano, alto

7′ – sinistro di Zielinski in area, alto

8′ – bella chiusura di Koulibaly sulla progressione di Gondo

10′ – cross di Politano e stacco di Lozano, alto di poco

20′ – partita combattuta col Napoli che detta il ritmo

31′ – cross di Politano che attraversa l’intera luce della porta

37′ – tiro cross teso di Mario Rui, fuori

41′ – ammonito Anguissa

44′ – destro di Lozano, fuori

– SECONDO TEMPO –

46′ – uscita di Ospina che risolve una offensiva della Salernitana

60′ – entra Elmas per Lozano

60′ – entra Petagna per Mertens

61′ – goooool Zielinski!

61′ – colpo di testa di Petagna appena entrato, palla sulla traversa, arriva Zielinski che di sinistro gira in rete: 1-0!

64′ – entra Simy per Gondo

67′ – ammonito Kastanos

67′ – espulso Kastanos

71′ – entra Obi per Bonazzoli

76′ – espulso Koulibaly

80′ – entra Juan Jesus per Politano

81′ – punizione di Ribery e Di Lorenzo libera sul palo

85′ – colpo di testa di Strandberg, blocca Ospina

87′ – entrano Gagliolo e Djuric per Schiavone e Ranieri

89′ – destro in percussione di Elmas, respinge Belec

90′ + 1′ – sinistro di Mario Rui, fuori di poco

90′ + 5′ – entra Zanoli per Zielinski

90′ + 7′ – finisce col successo azzurro per 1-0!