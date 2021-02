I migliori videogames in uscita a febbraio 2021

I videogames fanno tremare Wall Street dove nelle ultime settimane le azioni della catena Gamestop hanno avuto un rialzo superando perfino Apple e Facebook.

di Piero Lombardi – L’industria dei videogiochi continua a correre spedita nonostante il rinvio di tante produzioni e il rallentamento della distribuzione dovuto alla pandemia. I videogames fanno tremare perfino Wall Street dove nelle ultime settimane le azioni della catena Gamestop hanno avuto un rialzo mai visto prima nella storia superando perfino Apple e Facebook, basti pensare che un mese fa erano quotate 19$ mentre adesso hanno toccato i 350$ dopo l’ultima chiusura. Vediamo cosa ci riserva Febbraio in termini di uscite.

Control (2 Febbraio)

L’action shooter di Remedy approda sulla next gen con una grafica a dir poco spettacolare. Nei panni di Jesse Faden dovremo affrontare il Sibilo, una strana entità che prenderà possesso del nostro quartier generale.

The Nioh Collection (5 Febbraio)

La serie di teamninja approda su Ps5 in una versione rimasterizzata dei due capitoli di questo capolavoro soulslike. Le nuove console ci permetteranno di provare il gioco in 4K a 60 fps oppure 1080p a 120 fps. In Nioh ci ritroveremo nei panni di un guerriero alle prese con le forze del male in un Giappone feudale e oscuro.

Little Nightmare 2 (11 Febbraio)

Tarsier Studios ci catapulta di nuovo nel suo mondo da incubo. Questa volta vestiremo i panni di Mono che intrappolato in una nuova dimensione sarà aiutato da Six, il protagonista del primo capitolo. Un titolo dai toni oscuri ma che saprà affascinare e sorprendere il giocatore. Da non perdere.

Persona 5 Strikers (23 Febbraio)

Tutti conoscono lo straordinario Rpg Persona 5, probabilmente uno dei titoli più validi di quest’ultima generazione. Persona 5 Strikers è la sua versione musou, un genere molto amato in Giappone, un po’ meno nel nostro continente. Si tratta di un action game dallo stile frenetico dove un personaggio dalla forza straordinaria affronta interi eserciti. Se volete approfondire e non siete fan di Persona 5(cosa altamente improbabile se l’avete provato) potreste buttarvi a capofitto sul capostipite di questo genere: Dinasty Warrior.

Questi sono i titoli degni di nota di questo mese anche se il catalogo delle nuove console sembra essere ricco di sorprese ed esclusive che probabilmente non vedranno la luce prima di fine anno.