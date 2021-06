“X-Men: L’inizio” su Italia 1. I film in tv venerdì 25 giugno

Ecco la guida dei film in tv in onda sui principali canali in prima serata stasera in tv giovedì 24 giugno. Scopri in anticipo i titoli in programma.

A seguire anticipazioni e la guida dei film in tv con le pellicole trasmesse sui principali canali in prima serata stasera in tv giovedì 24 giugno. Scopri cosa sarà trasmesso in anticipo stasera in tv.

Separati ma non troppo – 21:25 Rai 1 Il venditore di donne – 21:15 Sky Cinema Contagious – 21:00 Iris X-Men: L’inizio – 21:20 Italia 1 Genere: Fantascienza

Fantascienza Titolo originale: X-Men: First Class

X-Men: First Class Uscita: 2011

2011 Nazionalità: Stati Uniti

Stati Uniti Durata: 132′

132′ Regista: Matthew Vaughn

Matthew Vaughn Cast: James McAvoy, Michael Fassbender, Rose Byrne, Jennifer Lawrence, January Jones TRAMA X-Men – L’inizio (X: First Class) è un film del 2011 diretto da Matthew Vaughn, basato sui personaggi dei supereroi di X-Men che appaiono nella Marvel Comics. È il primo film della tetralogia prequel della principale saga cinematografica dedicata agli X-Men, è il quinto episodio girato della serie di film. La pellicola è stata diretta da Matthew Vaughn e prodotta da Bryan Singer. La storia è ambientata principalmente nel 1962 durante la crisi missilistica cubana, e si concentra sulla relazione tra il professor Charles Xavier (James McAvoy) e Erik Lehnsherr / Magneto (Michael Fassbender), e sull’origine dei loro gruppi – gli X-Men e la Fratellanza dei Mutanti – mentre si occupano dell’Hellfire Club guidato da Sebastian Shaw (Kevin Bacon), che è deciso a dominare il mondo. Il film è interpretato inoltre da Rose Byrne, January Jones, Oliver Platt, oltre a Nicholas Hoult e Jennifer Lawrence che interpretano le versioni giovani di personaggi centrali nella prima trilogia. Xavier sogna da sempre l’integrazione pacifica nella società degli umani, Erik si sente minacciato dalla razza umana e pensa a un esercito di mutanti e a una guerra inevitabile. Il film racconta della giovinezza di questi due amici che scoprono di avere poteri speciali; del loro lavorare assieme, con altri mutanti, contro la più grande minaccia che il mondo abbia affrontato; del loro allontanarsi causa un dissidio che li vedrà diventare arcirivali con i nomi di Professor X e di Magneto. Frammenti di memoria – 21:20 Rai 2 Proud Mary – 21:20 Rai 4 Blade Runner – 21:15 Premium Cinema 2 Blade Runner – 21:10 Rai Movie Le età di Lulù – 21:15 Cielo