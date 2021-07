“Benvenuti a Zombieland” su Sky Max. I film in tv venerdì 23 luglio

Ecco la guida dei film in tv in onda sui principali canali in prima serata stasera in tv venerdì 23 luglio. Scopri in anticipo i titoli in programma.

10 Minutes Gone – 10 minuti per morire – 21:10 Sky Cinema Interceptor, il guerriero della strada – 21:00 Iris Franklyn – 21:20 Rai 4 jOBS – 21:15 Premium Cinema 2 Per sempre la mia ragazza – 21:10 Rai Movie Kreola – 21:15 Cielo Goleador – Il mistero degli arbitri addormentati – 21:00 Sky Family Blinded by the Light – Travolto dalla musica – 21:15 Sky Cult Benvenuti a Zombieland – 21:00 Sky Max Genere: Horror

Ruben Fleischer Cast: Jesse Eisenberg, Abigail Breslin, Amber Heard, Emma Stone, Woody Harrelson TRAMA Benvenuti a Zombieland (Zombieland) è un film del 2009 diretto da Ruben Fleischer, con Woody Harrelson ed i giovani Jesse Eisenberg, Emma Stone e Abigail Breslin. Il film è uscito nelle sale cinematografiche statunitensi il 2 ottobre 2009, in Italia la pellicola è stata distribuita direttamente per il mercato home video a partire dal 6 ottobre 2010. A fronte di un budget di 23,6 milioni di dollari, il film ha incassato 75590286 $ in Nord America e 26801254 $ nel resto del mondo, per un totale di 102391540 $. In un mondo controllato dagli zombie, Columbus e Tallahassee cercano di sopravvivere. Insieme ad altri superstiti cercheranno di rimanere uniti e di non trasformarsi in cio’ che stanno combattendo.