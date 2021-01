I film in tv venerdì 22 gennaio: “Cattivissimo me 2” Sky Family

Cattivissimo me 2 (Despicable Me 2) è un film d’animazione del 2013 diretto da Pierre Coffin e Chris Renaud e con protagonisti del cast vocale Steve Carell, Kristen Wiig, Benjamin Bratt e Miranda Cosgrove. Ormai Gru non è più il supercattivone di un tempo: le sue tre figlie adottive, Agnes, Edith e Margot, lo hanno cambiato e lui si dedica solo a fare il papà e preparare marmellate e gelatine. Un giorno, però, la Lega Anti Cattivi bussa alla sua porta: dal laboratorio è scomparso un siero che trasforma gli esseri viventi in mostri. Solo un ex cattivo come Gru può arginare la situazione. Anche se all’inizio è un po’ titubante, a Gru l’azione manca e, dopo qualche rimostranza, accetta di collaborare.