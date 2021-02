“Debito di sangue” su Iris. I film in tv venerdì 19 febbraio

Ecco la guida dei film in tv in onda sui principali canali in prima serata I film in tv venerdì 19 febbraio. Scopri in anticipo i titoli in programma.

Squadrone 303 – La grande battaglia – 21:15 Sky Cinema Debito di sangue – 21:00 Iris Genere: Thriller

Thriller Titolo originale: Blood Work

Blood Work Uscita: 2002

2002 Nazionalità: USA

USA Durata: 108′

108′ Regista: Clint Eastwood

Clint Eastwood Cast: Clint Eastwood, Wanda De Jesus, Jeff Daniels, Anjelica Huston, Tina Lifford TRAMA Debito di sangue (Blood Work) è un film del 2002 diretto e interpretato da Clint Eastwood. Il soggetto, tratto dall’omonimo romanzo di Michael Connelly, riguarda la sfida tra un serial killer e un agente dell’FBI cui però sopraggiungono gravi problemi di salute. Los Angeles: dopo essere andato in pensione a causa dei gravissimi problemi cardiaci che lo hanno costretto a un trapianto, l’agente federale Terry McCaleb vive su un piccolo battello attraccato nel porto di San Pedro. Quando scopre che la donatrice del suo cuore, Gloria, è una giovane donna messicana rimasta vittima dell’assassino seriale a cui McCaleb dava la caccia quando era ancora in servizio, decide di rimettersi sulle sue tracce. L’ex detective lo sente come un “debito di sangue”, appunto, e si mette al lavoro. Ashfall – 21:20 Rai 4 Third Person – 21:15 Premium Cinema 2 Un profilo per due – 21:10 Rai Movie Fotografando Patrizia – 21:15 Cielo Agatha e la Maledizione di Ishtar – 21:10 Paramount Channel Belle & Sebastien – L’avventura Continua – 21:00 Sky Family Primo amore – 21:15 Sky Cult