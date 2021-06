“Mamma Mia! Ci risiamo” su Canale 5. I film in tv venerdì 18 giugno

Ecco la guida dei film in tv in onda sui principali canali in prima serata stasera in tv venerdì 18 giugno. Scopri in anticipo i titoli in programma.

Mamma Mia! Ci risiamo – 21:20 Canale 5 Genere: Commedia

Commedia Titolo originale: Mamma Mia! Here We Go Again

Mamma Mia! Here We Go Again Uscita: 2018

2018 Nazionalità: UK – USA

UK – USA Durata: 114′

114′ Regista: Ol Parker

Ol Parker Cast: Lily James, Meryl Streep, Amanda Seyfried TRAMA Mamma Mia! Ci risiamo (Mamma Mia! Here We Go Again) è un film del 2018 scritto e diretto da Ol Parker. La pellicola è il prequel / sequel del film Mamma Mia! del 2008 e ripropone le musiche del gruppo svedese ABBA, sulle quali si basa parte della trama. Le riprese del film sono iniziate il 12 agosto 2017 in Croazia e si sono svolte anche nell’isola di Lissa. Le scene di canto e ballo con Cher vengono effettuate negli Shepperton Studios nell’ottobre 2017 insieme ad altre sequenze; le riprese sono terminate il 2 dicembre dello stesso anno. Kalokairi, Grecia. Sono passati alcuni anni e Sophie è agitata per l’inaugurazione del Bella Donna, l’hotel che prenderà il posto del vecchio bed&breakfast materno. Sam è l’unico dei tre padri di Sophie che riuscirà a partecipare; nonostante l’assenza del suo fidanzato Sky e una serie di circostanze che ostacolano i suoi piani, Sophie si impegnerà affinché tutto vada per il verso giusto in memoria della madre e della sua scelta di restare sull’isola, la stessa che ora sta maturando lei, tra entusiasmo e perplessità. Black Water: Abyss – 21:15 Sky Cinema Dredd – La legge sono io – 21:00 La Mummia – La tomba dell’imperatore dragone – 21:20 Italia 1 Tra due madri – 21:20 Rai 2 The Villainess – Professione assassina – 21:20 Rai 4 Argo – 21:15 Premium Cinema 2 Un paese quasi perfetto – 21:10 Rai Movie Celos – Gelosia – 21:15 Cielo