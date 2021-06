“Mamma mia!” su Rete 4. I film in tv sabato 26 giugno

Ecco la guida dei film in tv in onda sui principali canali in prima serata stasera in tv sabato 26 giugno. Scopri in anticipo i titoli in programma.

A seguire anticipazioni e la guida dei film in tv con le pellicole trasmesse sui principali canali in prima serata stasera in tv sabato 26 giugno. Scopri cosa sarà trasmesso in anticipo stasera in tv.

The Forger – Il falsario – 21:00 Iris Shrek Terzo – 21:20 Italia 1 Ossessione senza fine – Frammenti di un incubo – 21:05 Rai 2 Via dall’incubo – 21:20 Rai 4 Ti va di ballare? – 21:15 Premium Cinema 2 Non sposate le mie figlie! – 21:10 Rai Movie Mamma mia! – 21:25 Rete 4 Genere: Musical

Musical Titolo originale: Mamma Mia!

Mamma Mia! Uscita: 2008

2008 Nazionalità: Germania – Regno Unito – USA

Germania – Regno Unito – USA Durata: 108′

108′ Regista: Phyllida Lloyd

Phyllida Lloyd Cast: Meryl Streep, Pierce Brosnan, Colin Firth, Stellan Skarsgård, Amanda Seyfried, Julie Walters, Christine Baranski, Dominic Cooper, Juan Pablo Di Pace, Dylan Turner TRAMA Mamma Mia! è un film del 2008 diretto da Phyllida Lloyd. Adattamento cinematografico dell’omonimo musical, basato sulle musiche del gruppo svedese ABBA, su soggetto e sceneggiatura da Catherine Johnson. Come il musical, il film prende il titolo dal brano Mamma Mia degli ABBA. Inoltre, entrambi si ispirano al film del 1968 Buonasera, signora Campbell di Melvin Frank. Il film è stato distribuito negli Stati Uniti il 18 luglio 2008 e nelle sale italiane il 3 ottobre 2008. Musical di grande successo sulle canzoni degli Abba, con Meryl Streep candidata all’Oscar per l’interpretazione. Sophie è stata cresciuta da sua madre Donna, ex figlia dei fiori, su un’isoletta greca di Kalokairi, dove gestisce un albergo. La ragazza sta per sposarsi e vorrebbe che suo padre sia presente al matrimonio: leggendo il diario di Donna, scopre i nomi di tre possibili padri, invitandoli di nascosto sull’isola. Ma Sophie non sa che nemmeno sua madre conosce la vera identità di suo padre… Graffiante desiderio – 21:15 Cielo Senti chi parla adesso – 21:10 Paramount Channel