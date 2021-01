I film in tv sabato 23 gennaio: "...Più forte ragazzi!" su Rete 4

…più forte ragazzi! è un film italiano del 1972 diretto da Giuseppe Colizzi, con la coppia Bud Spencer e Terence Hill. Salud e Plata sono due piloti d’aereo. Per aiutare un loro amico in difficoltà economiche, decidono di inscenare un incidente aereo in modo da poter intascare i soldi dell’assicurazione. Partono dunque con un aereo, con il proposito di comunicare alle autorità di volo la loro caduta in un punto imprecisato non lontano dall’aeroporto di destinazione. I due non avevano però previsto di rimanere davvero vittime di un incidente e di ritrovarsi così completamente sperduti in piena foresta amazzonica!

