“Victor – La storia segreta del Dottor Frankenstein” su Sky Cinema. I film in tv mercoledì 19 maggio

Ecco la guida dei film in tv in onda sui principali canali in prima serata stasera in tv mercoledì 19 maggio. Scopri in anticipo i titoli in programma.

Victor – La storia segreta del Dottor Frankenstein – 21:15 Sky Cinema Genere: Drammatico

Drammatico Uscita: 2015

2015 Regista: P. McGuigan

P. McGuigan Cast: D. Radcliffe, J. McAvoy TRAMA Victor – La storia segreta del dott. Frankenstein (Victor Frankenstein) è un film del 2015 diretto da Paul McGuigan. La pellicola si basa sul celebre romanzo Frankenstein di Mary Shelley e le vicende sono narrate dal punto di vista di Igor, assistente del protagonista. Originariamente programmata per il 17 ottobre 2014, l’uscita del film è stata posticipata prima al 16 gennaio 2015, poi al 2 ottobre, ed infine al 25 novembre dello stesso anno. Il film è stato distribuito nelle sale cinematografiche statunitensi a partire dal 25 novembre del 2015.[2] In Italia è uscito il 6 aprile 2016. Ispirato al celebre romanzo di Mary Shelley, il film racconta la storia del dottor Victor Frankenstein, ma dal punto di vista del suo assistente, Igor Strausman. Quando i due si conoscono, Igor è solo un clown deforme, continuamente umiliato nel circo presso il quale lavora. Ma ha una passione innata per la medicina e l’anatomia. Frankenstein percepisce immediatamente questo suo talento e lo prende con sé come assistente. I due metteranno insieme le loro conoscenze e la loro visione del mondo per dare vita a una creatura immortale. I tre giorni del Condor – 21:00 Iris Un’impresa da Dio – 21:20 Italia 1 Non c’è campo – 21:20 Rai 2 Killerman – 21:20 Rai 4 Gosford Park – 21:15 Premium Cinema 2 Professore per amore – 21:10 Rai Movie San Andreas Quake – 21:15 Cielo The Giver – Il mondo di Jonas – 21:00 Sky Family