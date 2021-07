“C’è tempo” su Rai Movie. I film in tv mercoledì 14 luglio

Ecco la guida dei film in tv in onda sui principali canali in prima serata stasera in tv mercoledì 14 luglio. Scopri in anticipo i titoli in programma.

A seguire anticipazioni e la guida dei film in tv con le pellicole trasmesse sui principali canali in prima serata stasera in tv mercoledì 14 luglio. Scopri cosa sarà trasmesso in anticipo stasera in tv.

Duplicity – 21:15 Sky Cinema The Man – La talpa – 21:00 Iris Ashfall – 21:20 Rai 4 Matrimonio impossibile – 21:15 Premium Cinema 2 C’è tempo – 21:10 Rai Movie Genere: Commedia

Commedia Uscita: 2019

2019 Nazionalità: Francia – Italia

Francia – Italia Durata: 107′

107′ Regista: Walter Veltroni

Walter Veltroni Cast: Stefano Fresi, Giovanni Fuoco, Simona Molinari TRAMA C’è tempo è un film italiano del 2019 diretto da Walter Veltroni. Il film è uscito nelle sale italiane il 7 marzo 2019. Stefano ha quarant’anni e ha due lavori: l’osservatore di arcobaleni e il guardiano di uno specchio che riflette i raggi del sole illuminando il paesino di Viganella, dove l’uomo vive insieme alla moglie Luciana. In un giorno come l’altro Stefano viene raggiunto da una notaia che gli affida la tutela legale di un ragazzino, Giovanni, che risulta essere suo fratellastro, in quanto figlio di secondo letto di quel padre che Stefano non ha mai conosciuto. Inizia qui un percorso di reciproca conoscenza… Weather Wars – 21:15 Cielo Dead Man Walking – Condannato a morte – 21:10 Paramount Channel Una spia al liceo – 21:00 Sky Family Che fine ha fatto Bernadette? – 21:15 Sky Cult