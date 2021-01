I film in tv mercoledì 13 gennaio: “Sopravvissuto – The Martian” su Italia 1

Sopravvissuto – The Martian (The Martian) è un film del 2015 diretto e prodotto da Ridley Scott. Il film, basato sul romanzo L’uomo di Marte del 2011 di Andy Weir. L’equipaggio della Nasa Ares 3 è in missione su Marte, quando una violenta tempesta di sabbia costringe tutti ad abbandonare la base e tornare a casa. Ma l’astronauta Mark Watney, ingegnere meccanico e botanico, viene colpito in pieno da un detrito e allontanato dalla squadra, che lo ritiene morto. Rimasto da solo sul pianeta rosso, l’uomo si pone un unico obiettivo: sopravvivere per quattro anni. Mettendo a frutto le proprie conoscenze, riesce a trovare il modo per produrre acqua e persino una coltivazione di patate.

