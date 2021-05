“A-Team” su Paramount Channel. I film in tv martedì 4 maggio

A-Team – 21:10 Paramount Channel

Genere: Azione

Azione Titolo originale: The A-Team

The A-Team Uscita: 2010

2010 Nazionalità: USA

USA Durata: 117′

117′ Regista: Joe Carnahan

Joe Carnahan Cast: Liam Neeson, Bradley Cooper, Sharlto Copley, Patrick Wilson

TRAMA

A-Team (The A-Team) è un film del 2010 diretto da Joe Carnahan, basato sull’omonima serie televisiva creata negli anni ottanta da Stephen J. Cannell.

Il film ruota attorno alle vicende di un commando chiamato A-Team, composto da ex combattenti in Medio Oriente (nella serie televisiva in Vietnam), un tempo appartenenti alle forze speciali dell’esercito statunitense, che a causa di un errore giudiziario vivono braccati e perennemente in fuga dalle autorità.

Il film è prodotto dalla 20th Century Fox, che ha fissato l’uscita nelle sale cinematografiche mondiali in data 11 giugno 2010. In Italia è stato distribuito con una settimana di ritardo, ovvero il 18 giugno.