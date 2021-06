“Hunger Games” su Italia 1. I film in tv martedì 22 giugno

Ecco la guida dei film in tv in onda sui principali canali in prima serata stasera in tv martedì 22 giugno. Scopri in anticipo i titoli in programma.

A seguire anticipazioni e la guida dei film in tv con le pellicole trasmesse sui principali canali in prima serata stasera in tv martedì 22 giugno. Scopri cosa sarà trasmesso in anticipo stasera in tv.

Skyfire – 21:15 Sky Cinema Gli uomini della terra selvaggia – 21:00 Iris Hunger Games – 21:20 Italia 1 Genere: Fantascienza

Fantascienza Titolo originale: The Hunger Games

The Hunger Games Uscita: 2012

2012 Nazionalità: USA

USA Durata: 142′

142′ Regista: Gary Ross

Gary Ross Cast: Stanley Tucci, Josh Hutcherson, Elizabeth Banks, Woody Harrelson, Donald Sutherland, Lenny Kravitz, Isabelle Fuhrman, Wes Bentley, Willow Shields, Paula Malcomson, Raiko Bowman, Toby Jones, Kimiko Gelman, Nelson Ascencio, Brooke Bundy, Amandla Stenberg, Dayo Okeniyi, Leven Rambin, Jennifer Lawrence, Liam Hemsworth TRAMA Hunger Games (The Hunger Games) è un film del 2012 co-scritto e diretto da Gary Ross. La pellicola è la trasposizione cinematografica dell’omonimo romanzo di fantascienza scritto da Suzanne Collins, con una storia ambientata in un futuro distopico post apocalittico. In un futuro postatomico, il governo della nazione di Panem organizza ogni anno gli “Hunger Games”, nel quale i concorrenti combattono all’ultimo sangue per sopravvivere. Come punizione per aver scatenato la ribellione anni prima, in ognuno dei tredici distretti della nazione vengono scelti un ragazzo e una ragazza che dovranno sfidarsi: tra loro c’è anche la giovane Katniss Everdeen, che può contare sul suo istinto e sull’addestramento di un precedente vincitore dei giochi, l’alcolizzato Haymitch Abernathy. L’amore bugiardo – Gone Girl – 21:20 Rai 4 Hollywood Ending – 21:15 Premium Cinema 2 Submergence – 21:10 Rai Movie Se mi lasci non vale – 21:20 Rete 4 Just a Gigolo – 21:15 Cielo 30 anni in un secondo – 21:10 Paramount Channel