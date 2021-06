“Ti presento i miei” su Italia 1. I film in tv giovedì 17 giugno

TRAMA

Ti presento i miei (Meet the Parents) è un film del 2000, co-prodotto e diretto da Jay Roach. La pellicola ha avuto due sequel: Mi presenti i tuoi? (2004) e Vi presento i nostri (2010).

Il film è stato girato in esterni a Oyster Bay, Long Island. La casa si trova invece a Muttontown, una cittadina vicino Oyster Bay. Il Westchester County Airport della contea di Westchester, nello Stato di New York, è invece stato utilizzato per le scene ambientate all’Aeroporto O’Hare di Chicago e all’Aeroporto LaGuardia di New York.