“2030 – Fuga per il futuro” su Sky Cinema. I film in tv giovedì 13 maggio

Ecco la guida dei film in tv in onda sui principali canali in prima serata stasera in tv giovedì 13 maggio. Scopri in anticipo i titoli in programma.

First Man – Il primo uomo – 21:20 Canale 5 2030 – Fuga per il futuro – 21:15 Sky Cinema Genere: Azione

Azione Titolo originale: The Humanity Bureau

The Humanity Bureau Uscita: 2017

2017 Durata: 95′

95′ Regista: Rob W. King

Rob W. King Cast: Nicolas Cage, Sarah Lind, Jakob Davies Distribuzione: Minds Eye International

Minds Eye International Sceneggiatura: Dave Schultz

Dave Schultz Fotografia: Mark Dobrescu

Mark Dobrescu Montaggio: Jackie Dzuba

Jackie Dzuba Musiche: Todd Bryanton

Todd Bryanton Produzione:Minds Eye Entertainment TRAMA È il primo film di fantascienza di Nicolas Cage dai tempi di Segnali dal futuro (2009). Thriller di fantascienza con Nicolas Cage. Ambientato in un futuro dove guerre, cambiamenti climatici e decisioni politiche hanno portato l’America al totale collasso. I semi ormai crescono quasi raramente, l’acqua è sempre più scarsa e per lo più inquinata e le persone sono tutte obbligate a lavorare sodo per guadagnarsi da mangiare. In questo contesto catastrofico un ente governativo decide di esiliare i membri della società ritenuti improduttivi. Un uomo farà di tutto per impedirlo.. Invasion – 21:00 Iris Wake Up – Il risveglio – 21:20 Rai 4 Insider – Dietro la verità – 21:15 Premium Cinema 2 Regole d’onore – 21:10 Rai Movie Belly of the Beast – Ultima missione – 21:15 Cielo Kate & Leopold – 21:10 Paramount Channel Ailo – Un’avventura tra i ghiacci – 21:00 Sky Family