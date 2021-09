I ditelo Voi e Simone Schettino con “# Non ditelo... a Schettino” all'Ex Base Nato di Bagnoli

Domani sera venerdì 24 settembre I ditelo Voi e Simone Schettino in scena con “# Non ditelo… a Schettino” all’Ex Base Nato di Bagnoli per la rassegna “Teatrando Sotto le stelle”.

Nuovo appuntamento all’ex Base Nato di Bagnoli per “Teatrando Sotto le stelle” dove, domani 24 settembre alle 21.00, arriveranno I ditelo Voi e Simone Schettino con lo spettacolo “# Non ditelo… a Schettino”. Per tutti un trascinante momento di comicità inserito nella fortunata rassegna voluta da Pino Oliva con il Teatro Troisi e Rino Manna con il Teatro Palapartenope.

Il segreto dello spettacolo, forse, sta tutto nel titolo. Una sorpresa da tenere segreta per Simone Schettino che dopo il primo tempo tutto di suo appannaggio, vedrà arrivare in scena per la seconda parte dello show, gli irresistibili componenti de “I Ditelo Voi”.

Per il pubblico, un’alternanza di novità e di personaggi portati al successo negli anni dagli apprezzati comici. Dal mondo globalizzato dove non esistono più punti fermi, messo alla berlina da Schettino, si passerà agli irresistibili tipi di Francesco De Fraia, detto Capucchione, Domenico Manfredi detto Mimmo e Raffaele Ferrante detto Lello. Così dai filosofici “Si stava meglio quando si stava peggio… Non c’è più religione…I giovani di oggi non hanno più futuro…” di Simone si arriverà alle gag e ai personaggi del popolare trio.

Dal cabaret alla commedia comica, lo spettacolo avrà tutti gli ingredienti giusti per ridere e perchè no, trovare anche qualche attimo per riflettere.