How I Met Your Father: Hulu annuncia la data di uscita della serie [VIDEO]

How I Met Your Father, anticipazioni. Con un video pubblicato ieri, Hulu svela da data di uscita della sua nuova serie tv.

Arrivano le ultime anticipazioni su How I Met Your Father, spin-off della fortunata e amatissima serie How I Met Your Mother. Lo ha svelato Hulu stesso nella giornata di ieri con un video sui suoi social: la serie debutterà il 18 gennaio 2022.

Lo show vede Hilary Duff, cantante e attrice attiva soprattutto a inizio anni 2000, interpretare Sophie, la protagonista della serie, che è intenta a raccontare ai propri figli la storia di come ha conosciuto il padre.

Attorno a lei gireranno i suoi migliori amici, alle prese con il mondo del lontano 2021, la serie è infatti ambientata nel futuro, in particolare come si confrontano con la ricerca dell’amore. La voce narrante della “vecchia” Sophie sarà di Kim Cattrall, Samantha in Sex and the City.

Tom Ainsley, Tien Tran, Suraj Sharma, Chris Lowell e Francia Raisa, saranno gli attori che comporranno il gruppo di amici della Duff, similmente a quanto avveniva nella serie originale con Cobie Smulders, Neil Patrick Harris, Alyson Hannigan rispetto al protagonista Josh Radnor.

Ovviamente ci saranno anche delle sostanziali differenze tra i due show, con dinamiche e situazioni che avranno delle diramazioni nuove.

Inoltre sappiamo Hilary Duff ha confermato che nella serie vedremo delle comparsate dei protagonisti della serie originale: “Non voglio svelare tutto, anche perché il copione è stato anche un bel po’ cambiato. Ma i due show sono collegati, e si spera che avremo alcune comparsate divertenti del cast originale“.

Presente in How I Met Your Father anche la regista della serie originale, Pam Fryman, sia nella veste di produttrice che di regista del Pilot. “Il mio unico rimpianto su How I Met Your Mother è il fatto che sia finito. Sono davvero entusiasta di tornare in questo mondo che ho amato così tanto” aveva detto la Fryman a suo tempo.

