Harry Potter, Warwick Davis nel cast della serie Hbo

Warwick Davis torna ad indossare i panni del Professor Filius Vitious nella serie televisiva Hbo Original Harry Potter.

Per celebrare il Back to Hogwarts, è stato svelato che Warwick Davis vestirà nuovamente i panni del Professor Filius Vitious nella serie televisiva Hbo Original Harry Potter, segnando il suo ritorno nel mondo dei maghi nel ruolo da lui interpretato per la saga dei film.

Back to Hogwarts, che si svolge ogni anno il 1 settembre, è una celebrazione globale del mondo di Harry Potter, durante la quale i fan segnano l’iconico ritorno alla Scuola di Magia e Stregoneria di Hogwarts.

Sono stati anche annunciati nuovi ingressi nel cast: tra gli studenti di Hogwarts Elijah Oshin nel ruolo di Dean Thomas, Finn Stephens nel ruolo di Vincent Tiger, e William Nash nel ruolo di Gregory Goyle.

Per lo staff di Hogwarts Sirine Saba nel ruolo della Professoressa Pomona Sprite, Richard Durden nel ruolo di Cuthbert Rüf, e Bríd Brennan nel ruolo di Madama Chips. Infine Gringott – Leigh Gill nel ruolo di Unci-Unci.

La serie, scritta da Francesca Gardiner, che avrà anche il ruolo di produttore esecutivo, debutterà nel 2027 su Hbo e Hbo Max dove la piattaforma è presente, inclusi i prossimi mercati tra cui Germania, Italia e Regno Unito. Mark Mylod sarà produttore esecutivo e regista di diversi episodi della serie per Hbo in associazione con Brontë Film e TV e Warner Bros. Television. J.K. Rowling, Neil Blair e Ruth Kenley-Letts di Brontë Film e TV, e David Heyman di Heyday Films saranno produttori esecutivi.