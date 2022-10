La festa di Halloween a Città della Scienza tra esperimenti e visite guidate

Arriva la festa di Halloween a Città della Scienza, una giornata ricca di laboratori, dimostrazioni ed esperimenti da brivido!!!

Tra zucche, pozioni magiche, pipistrelli e tanto divertimento! La festa di Halloween a Città della Scienza è sempre speciale per tutti i bambini che amano travestirsi, truccarsi e divertirsi imparando al tempo stesso tante cose nuove… e mostruose!

Una giornata da trascorrere insieme, genitori e figli, ricca di laboratori, dimostrazioni ed esperimenti da brivido!!!

Un mix di divertimento e conoscenza secondo la mission di Città della Scienza con le attività realizzate in collaborazione con Le Nuvole Scienza, le visite guidate al museo del Corpo Umano Corporea e gli straordinari spettacoli del Planetario.

Non mancheranno gli spettacoli al Planetario e le visite guidate al museo interattivo del corpo umano Corporea e alla Mostra Insetti, in cui sarà possibile conoscere e ammirare dei nuovi ‘esserini a 6 zampe’. Oltre agli spettacoli al Planetario non mancheranno le visite guidate a Corporea e alla Mostra Insetti, e alla mostra temporanea “Respiro – Aritmia di un territorio”

Halloween a Città della Scienza, il programma:

TRUCCA BIMBI, trucchi da paura a disposizione di tutti i bambini.

THE WALL OF FEAR: lasciati prendere da un attacco d’arte da paura e lasciane una traccia sulla nostra Wall of Fear! Tempere, stencil, pennarelli ma anche sangue di piccione, bava di lumaca e code di rospo… troverai tutto l’occorrente per dare libero spazio alla tua fantasia. Uno spazio creativo a tema Halloween per i piccolissimi dai 3 anni!

A CACCIA DI SCHELETRI: lo scheletro è l’impalcatura del nostro corpo, ci sostiene e protegge gli organi interni. Nella giornata più paurosa dell’anno ne parliamo insieme, osservando tante curiosità sulle ossa grazie a modelli didattici e realizzando tanti piccoli scheletrini!

A ME GLI OCCHI: Si chiamano eyeballs oppure semplicemente occhi a palla, che ad una festa di Halloween non possono assolutamente mancare! Possiamo realizzare tantissimi e spaventosissimi bulbi oculari, grandi o piccoli; occhi azzurri, verdi, marroni ma anche gialli arancioni o viola; facendoci ispirare dall’anatomia del nostro occhio a quello degli animali.

MOSTRI DA SPAVENTO: 30 minuti – Code, zampe, teste e artigli possono essere molto di più di semplici parti del corpo! Le più orrende creature della fantasia incontrano i comunicatori della scienza delle Nuvole in uno science show mostruoso. Per partecipare poche e semplici regole: è assolutamente vietato urlare, tremare, chiudere gli occhi e avere paura!

ESPERIMENTI DA NON RIFARE A CASA: 30 minuti – Esplosioni, liquidi che cambiano colore, blob appiccicosi, mani che prendono fuoco e tanto altro con i comunicatori de Le Nuvole Scienza, protagonisti di un “pericoloso” science show adatto ad un pubblico di tutte le età. Non c’è da aver paura..ma fate attenzione sono tutti esperimenti da non ripetere a casa.

Da non dimenticare tutti gli eventi a Napoli per celebrare Halloween