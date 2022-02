Grumo Nevano, donna di 24 anni trovata morta: potrebbe essere stata strangolata

Cronaca di Napoli: i Carabinieri sono al lavoro per ricostruire l’accaduto dopo il ritrovamento del corpo senza vita di una 24enne in una casa di Grumo Nevano.

Tragedia a Grumo Nevano, dove è stato ritrovato senza vita il corpo di una donna di 24 anni, Rosa Alfieri.

Come riportato da “Il Mattino”, la tragedia è stata scoperta dai Carabinieri della compagnia di Giugliano, intervenuti in un’abitazione di via Risorgimento, dove è stato trovato il corpo senza vita della ragazza.

L’ipotesi più plausibile da parte degli inquirenti è quella per cui la ragazza potrebbe essere stata strangolata.

I Carabinieri stanno cercando un uomo, visto che la ragazza è stata trovata non a casa propria ma all’interno dell’abitazione di un vicino.