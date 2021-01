Gricignano, crolla palazzo nel Centro storico: la demolizione già stata programmata

Gricignano di Aversa: non si registrano feriti per il crollo di Palazzo Buonanno (la cui demolizione era già stata programmata).

Grande paura stanotte a Gricignano di Aversa, dove si è verificato il crollo di un edificio d’epoca, Palazzo Buonanno, sito in Corso Umberto I (nel Centro storico).

Come riporta “Caserta News”, non ci sono feriti. L’edificio era infatti disabitato, vito che era già stata disposta la demolizione da parte del sindaco, Vincenzo Santagata.

I Vigili del fuoco del distaccamento di Aversa hanno provveduto alla rimozione e messa in sicurezza delle restanti parti pericolanti. Il cedimento (dovuto alle piogge degli ultimi giorni) ha interessato una parte dell’edificio, ovvero il secondo piano con relativo sottotetto, il primo piano ed i muri perimetrali che si sono riversati all’angolo di corso Umberto I e via Buonanno.

Le macerie riversate in strada hanno occupato entrambe le sedi stradali e lungo Corso Umberto I anche l’ingresso di un cortile con numerose abitazioni. L’area in cui è avvenuto il cedimento è stata messa in sicurezza da Polizia municipale e Carabinieri.