Grey’s Anatomy 17: fan in delirio per il ritorno di Derek Shepherd

Grey’s Anatomy 17: fan in delirio per il clamoroso ritorno del personaggio di Derek Shepherd (interpretato da Patrick Dempsey).

Il primo episodio della diciassettesima stagione di Grey’s Anatomy (il medical drama più famoso del mondo) ha visto il clamoroso ritorno dell’amatissimo personaggio interpretato da Patrick Dempsey, ovvero il chirurgo Derek Shepherd.

L’episodio è andato in onda negli USA, ma tale notizia ha subito fatto il giro del mondo, mandando letteralmente in delirio i fan della popolarissima serie, che non vedono l’ora di rivedere insieme Derek e Meredith Grey (la protagonista interpretata da Ellen Pompeo).

Come riporta “Comingsoon.it”, nel doppio episodio andato in onda giovedì sera in America, Meredith è stata trovata priva di sensi nel parcheggio del Grey Sloan Memorial Hospital, probabilmente svenuta per i sintomi del Covid 19. Mentre era incosciente, la dottoressa ha fatto un sogno in cui ha rivisto il suo ex marito Derek, riapparso dopo che aveva perso la vita a causa di un incidente nella stagione 11. Tutto ciò è avvenuto alla fine di un episodio intenso, in cui i dottori del Grey Sloan si sono ritrovati catapultati nella pandemia senza mezzi sufficienti per affrontarla.

“È stato davvero divertente ed emozionante -racconta Dempsey- Ero felice di rivedere tutti. Qualcosa è cambiato, ma in positivo. La serie dà molti più stimoli. È pazzesco quanto tempo sia passato, ma è stato davvero così confortante, adorabile e stimolante tornare indietro e lavorare insieme”.

Gli fa eco Ellen Pompeo: “È stato fantastico -racconta l’attrice- Patrick e io abbiamo questa chimica fin da quando ci siamo incontrati per la prima volta. Per qualche motivo ci siamo sentiti come se ci conoscessimo da cento anni, ed è proprio la stessa sensazione. È come andare in bicicletta e penso che proviamo un affetto sincero l’uno per l’altro”.