Grassi, Confindustria: “Fondi aggiuntivi per una rapida ripresa delle imprese”

“I dati congiunturali del Mezzogiorno, al netto degli effetti della seconda ondata di contagi, certificano un 2020 ampiamente negativo. Le imprese meridionali hanno però dimostrato anche una significativa resilienza, una capacità di reazione che ha cercato di sfruttare le pur limitate opportunità concesse dalla pandemia e dagli strumenti di sostegno”.

Ad affermarlo è Vito Grassi, vicepresidente di Confindustria e presidente del Consiglio delle Rappresentanze Regionali e per le Politiche di Coesione Territoriale, commentando i dati del Check-up Mezzogiorno a cura di Confindustria e SRM.