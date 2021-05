Grande partecipazione di giovani al Pan per la mostra su Frida Kahlo

“Frida Kahlo Corporation”, la mostra a pochi giorni dall’apertura sta registrando un entusiasmante numero di visite con notevole presenza di giovanissimi. Sarà visitabile fino al prossimo 29 agosto.

Entusiasmante partecipazione di pubblico al Pan- Palazzo delle Arti di Napoli, per la mostra dedicata all’artista messicana Frida Kahlo . Realizzata con i buoni auspici della “Frida Kahlo Corporation” l’esposizione, a pochi giorni dall’apertura, sta registrando un entusiasmante numero di visite con una costante e lusinghiera presenza di giovanissimi.

Aperta fino al prossimo 29 agosto, la manifestazione artistica prodotta da Next Exhibition, curata da Alejandra Lopez, con il patrocinio dell’Ambasciata del Messico, del Consolato del Messico a Napoli, in collaborazione con il Comune di Napoli- Assessorato all’Istruzione, Cultura e Turismo e organizzata da Alta Classe Lab, con Next Exhibition, F ast Forward e Next Event, presenta t utte le fasi del corso esistenziale dell’artista.

Tra le foto in mostra è possibile ritrovare rarissimi scatti, mai visti in precedenza, esposti per la prima volta al Pan di Napoli e alcune lettere scritte da Frida Kahlo, che ci portano a scoprire dettagli della sua vita e del momento. Queste lettere ripercorrono la sua storia, la sua arte, le sue sofferenze d’amore e l’impegno politico per il suo Paese.

A seconda del suo particolare stato d’animo e a seconda dei dolori di corpo ed anima, la sua calligrafia è contrastante…i suoi sentimenti si riflettono quindi non solo nelle sue opere, ma anche in ciascuna delle sue lettere. Nel percorso sono anche presenti le ricostruzioni degli ambienti cari all’artista: la camera da letto e lo studio di Casa Azul.

Completata da abiti e monili (questi ultimi prodotti dal brand Tacco Dodici Caos Creativo) riproduzioni di quanto indossato da Frida e da un’area immersiva multimediale, realizzata con il sistema Remix 4.0.

La mostra sarà aperta tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 20.30 (ultimo ingresso 19.30) e il sabato e la domenica dalle 9.30 alle 21.30. ( ultimo ingresso 20.30) in caso di ulteriore Dpcm, i nuovi orari saranno tempestivamente comunicati sui canali ufficiali della mostra. Il biglietto intero costa 14 €. Il ridotto generico (over 65, under 12, partner convenzionati, studenti universitari): 12 €, il ridotto gruppi/cral (10 persone): 10 €, il ridotto scuole (10 alunni): 8 euro. I b ambini al di sotto dei 6 anni entrano gratuitamente.