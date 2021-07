Governatori e sindaci, ecco l’indice di gradimento: De Luca terzo, de Magistris penultimo

Ecco la classifica dell’“indice di gradimento” di governatori e sindaci in Italia: Vincenzo De Luca sul podio, mentre Luigi de Magistris è penultimo.

La rilevazione annuale realizzata da Noto Sondaggi per Il Sole 24 Ore (pubblicata sul Sole 24 Ore) riguardante l’ “indice di gradimento” di governatori e sindaci separa nettamente i due grandi rivali politici degli ultimi anni in Campania.

Da un lato, il governatore Vincenzo De Luca si classifica al terzo posto con il 59%, mentre nei bassifondi della classifica c’è il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris (addirittura penultimo tra i primi cittadini delle 105 città capoluogo con il 35%).

De Luca conferma dunque i grandi consensi ricevuti nelle ultime Regionali (nelle quali ha ottenuto una vittoria schiacciante), mentre per de Magistris (il cui mandato è in scadenza ed è candidato governatore della Calabria) pesa la delusione di tanti napoletani per l’operato della sua amministrazione. Tra gli altri politici campani, da segnalare il 59,5% per il sindaco di Benevento, Clemente Mastella. “Primo tra i primi cittadini” è il sindaco di Bari, Antonio Decaro (65%).

Nella “classifica generale” dei governatori, davanti a De Luca (a pari merito con Massimiliano Fedriga del Friuli Venezia Giulia) ci sono soltanto Luca Zaia (Veneto) e Stefano Bonaccini (Emilia Romagna), rispettivamente con il 74% e il 60% dei consensi.