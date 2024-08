Regione Campania: voucher da 400€ per i minori per l’attività sportiva

Regione Campania. Accesso gratuito all’attività sportiva: voucher da 400 euro per i minori.

Anche per il prossimo anno, voucher per la pratica gratuita dello sport. Per annualità sportiva 2024-2025 la Regione Campania investe 18 milioni di euro per il sostegno all’attività sportiva riservata ai minori di età compresa tra i 6 e i 15 anni, residenti nella Regione Campania, le cui famiglie rientrano nelle fasce di reddito medio-basse.

L’importo del voucher sarà fino a 400 euro per ogni minore.

All’atto della richiesta del contributo, le famiglie scelgono, da un elenco aggiornato periodicamente, l’associazione sportiva (ASD) o la società sportiva dilettantistica (SSD), in regola con i parametri stabiliti dal Coni e da quelli previsti dalla legge, presso cui svolgere l’attività sportiva.

Le domande possono essere presentate attraverso il seguente link:

https://servizi-arus.regione.campania.it/siamo/compila-istanza/arus_voucher