Un Posto al Sole: su Instagram debutta “Un Posto a Casa”

Un Posto al Sole, anticipazioni. Da ieri ha debuttato “Un Posto a Casa”, il live degli attori da casa sul profilo Instagram della soap.

Un Posto al Sole è ufficialmente sospeso da ormai qualche settimana. Sono anche iniziate, da ieri, le repliche delle puntate andate in onda nel 2012 (di cui potete leggere le “anticipazioni” QUI ).

Ma per tenere compagnia a fan gli attori se ne sono inventata un’altra delle loro. Infatti da ieri sera, ogni sera, alle 20:30 uno o più attori si collegheranno con l’account Instagram ufficiale della soap per trascorrere un po’ di tempo con i fan.

Michelangelo Tommaso, l’interprete di Filippo, ha inaugurato il nuovo “format”.

In questa settimana sono previsti anche Davide Devenuto, nonostante il suo Andrea non faccia più parte del cast del programma, e Luca Turco, interprete di Niko che venerdì 10 aprile chiuderà la prima settimana di Un Posto a Casa.