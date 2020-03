Un Posto al Sole, news: fiocco rosa per Filippo

Un Posto al Sole, news. Michelangelo Tommaso e Samanta Piccinetti, ospiti della Balivo, annunciano di aspettare una bambina.

Arrivano le ultime news per quanto riguarda il mondo di Un Posto al Sole. Oggi non parliamo dei personaggi che ogni giorno ci tengono compagnia su Rai 3, ma degli attori che prestano loro il volto.

In particolare parliamo di Michelangelo Tommaso e Samanta Piccinetti, interpreti rispettivamente di Filippo e Arianna. La coppia, ospite del programma “Vieni da Me” condotto da Caterina Balivo, di aspettare una bambina.

“Aspetto un’altra femmina” ha rivelato Samanta a Caterina su Rai 1.

Arrivano buone nuove per quanto riguarda Michelangelo Tommaso e Samanta Piccinetti. La coppia ha infatti dichiarato, su Rai 1 al programma condotto da Caterina Balivo, di aspettare la seconda figlia (la prima ha 4 anni n.d.r).

“Sono al sesto mese e aspetto un’altra femmina”, ha dichiarato l’attrice. L’attore aveva precedentemente parlato di come la moglie era entrata nella sua vita “Ho incontrato Samantha in un periodo in cui non cercavo l’amore”.

“Nel 2007 ho avuto una profonda crisi personale. Non mi sentivo all’altezza, mi sentivo a disagio con me stesso e ho dovuto fare i conti con i miei lati complicati. Ho avuto anche attacchi di panico e di ansia molto forti”, continua Michelangelo.

L’attore, che nella soap interpreta Filippo Sartori, ha dichiarato anche che è stato protagonista di un furto d’identità.

“Ho avuto notizia di quello che stava succedendo durante l’estate dello scorso anno quando mi scrisse una ragazza tedesca che mi disse che c’era un ragazzo si spacciava per me chiedendole dei soldi.”

“Poi a dicembre dell’anno scorso mi ha scritto un’altra donna tedesca chiedendomi dove fossi e che era distrutta. Mi disse che aveva una relazione virtuale con me da un mese e che mi aveva mandato anche dei soldi.”

“Hanno creato un profilo con il numero accanto in cui dicevano che ero in crisi con mia moglie, che ero vedova per adescare le fans. Ho denunciato tutto, ora prenderò un telefono nuovo e spero che tutto finisca.”

