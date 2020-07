Un Posto al Sole, anticipazioni: Clara in ospedale?

Un Posto al Sole, anticipazioni. Da Instagram vediamo una scena di Clara in ospedale, sarà per via della gravidanza?

Arrivano le ultime news per quanto riguarda le nuove puntate di Un Posto al Sole. Nelle puntate andate in onda fino ad ora dalla ripresa, molte scene sono quelle girate prima dell’emergenza sanitaria.

Di quelle girate dopo, per il momento ne abbiamo viste poche, sopratutto scene girate in esterna. Per vedere le nuove trame post emergenza ci toccherà attendere qualche altra puntata, mentre arrivano delle anticipazioni da Instagram.

Tra le sue storie Maurizio Aiello pubblica uno scatto del personaggio di Clara in ospedale.

Una donna che sembra essere Clara è in ospedale. Questo è quello che scopriamo da uno scatto sul set pubblicato da Maurizio Aiello tra le sue storie su Instagram. La donna, interpretata da Imma Pirone, sta affrontando una gravidanza.

Ma sarà questa la motivazione? In realtà le anticipazioni non sono ci vengono in soccorso, lasciando l’interpretazione di questo scatto completamente alla nostra immaginazione.

Quello che sappiamo delle trame di Clara, oltre alla gravidanza, è della cotta tremenda che Patrizio Giordano si è preso per lei al loro primo incontro. Che sia una cosa passeggera o vedremo altro nel prossimo futuro?

Inoltre, sempre da Instagram, scopriamo che rivedremo a breve i personaggi di Beatrice Lucenti, e Aldo Leone, interpretati rispettivamente da Marina Crialesi e Luca Capuano. Quale è il futuro che li aspetta?

Rileggi le ultime anticipazioni di Un Posto al Sole.