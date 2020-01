Un posto al sole: Imma Pirone (alias Clara, cameriera che seduce Alberto Palladini) si divide tra il set e il lavoro con la ditta di pulizie della famiglia.

Nel cast di Un posto al sole, c’è un’attrice, Imma Pirone, che vive orgogliosamente una “doppia vita”. Se, da un lato, nella soap di Rai 3 interpreta Clara, affascinante cameriera che fa innamorare Alberto Palladini (Maurizio Aiello), dall’altro aiuta la madre nella ditta di pulizie familiare.

La 32enne di Torre del Greco (finalista a Miss Italia 2010) si divide tra il set e il lavoro con la ditta di pulizie, in cui aiuta la madre: “È una piccola impresa di pulizie – dichiara l’attrice a “Il Mattino” – a conduzione familiare. Con la morte di mio padre, la manda avanti solo mia madre, che però si affatica molto. È un lavoro duro. Io non ce la faccio a vederla così stanca, soprattutto man mano che passano gli anni, e ogni volta che posso vado con lei nei condomini e la aiuto a pulire. Non mi vergogno. Anzi, lo faccio a testa alta. È un lavoro umile e dignitoso”. In molti incrociano Imma fuori la porta di casa, la riconoscono e si chiedono se per caso non stiano girando la fiction proprio in quel palazzo: “Molti in verità –prosegue Clara di UPAS- conoscono già la storia della mia famiglia e mi seguono da anni, nei vari progressi. Sono tutti contenti dei successi e sono anche contenti di vederci ancora così uniti in famiglia. Io ho tanti sogni ma la testa è ben salda sulla testa. Vivo con mia madre e mia sorella a Ercolano, mi sento torrese per Dna e sangue, sogno il cinema, la recitazione, sono pronta a qualunque sacrificio ma la mia famiglia non la mollo”.

Lasciato il sogno di diventare ballerina per motivi economici, dopo la morte del padre e la partecipazione a Miss Italia, Imma persegue però quello di diventare attrice. La sua carriera artistica pian piano decolla, tra videoclip (è la protagonista in “I love Paris/C’est Magnifique” di Peppino Di Capri), qualche passaggio come ballerina in programmi Rai (“Ombrelloni” e “Made in Sud”), il premio a “La Notte del Fauno” come miglior artista campana emergente e un premio al festival internazionale di Salerno per il film “Il manutentore”, oltre a una piccola parte nel film di Paolo Sorrentino, “Loro 2”.

Poi la grande occasione in UPAS, dove il personaggio di Clara diventa subito popolarissimo, recitando accanto a Maurizio Aiello. Ma senza abbandonare il suo secondo lavoro.