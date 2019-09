Un posto al sole: Davide Devenuto (alias Andrea Pergolesi) si prende una pausa dalla soap di Rai 3.

Tra le vicende centrali in questo momento nella trama Un posto al sole c’è quella della piccola Mia (Ludovica Nasti), in qualche modo diventata “figlioccia” di Arianna (Samanta Piccinetti) e Andrea (Davide Devenuto).

Come riporta “Tvsoap”, a proposito dello storico personaggio di Andrea Pergolesi, Davide Devenuto sta per uscire dal cast (almeno per il momento). Il 47enne attore romano (compagno di Serena Rossi, la “storica” Carmen Catalano di Upas, da cui ha avuto il figlio Diego, e attualmente in tv anche nella fiction Rosy Abate 2), in un’intervista rilasciata a “Telesette” ha parlato anche del suo rapporto con la soap made in Napoli: “Sono affezionato a questo gruppo di lavoro, ma non nascondo che mi piace anche guardarmi intorno. Questo per me è un momento di riflessione e sto cercando di capire cosa mi riserverà il futuro”.

Davide è stato poi ancora più esplicito in un’altra intervista, stavolta rilasciata a “Grazia”: “Sto per prendermi una pausa da Un posto al sole. 15 anni sono tanti. Al ruolo di Andrea Pergolesi devo tantissimo, mi ha dato popolarità e successo. Sono consapevole che i personaggi col tempo si esauriscono, ma Un posto al sole per me rappresenta una vita di emozioni, relazioni, entusiasmo”.