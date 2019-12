Un Posto al Sole, Beatrice rilascia alcuni spoiler della trama

Un Posto al Sole, anticipazioni. In un’intervista Marina Calabresi, interprete di Beatrice, fa alcune rivelazioni sui prossimi eventi.

Arrivano le ultime anticipazioni della trama delle puntate di Un Posto al Sole. In questo caso specifico ci riferiamo agli avvenimenti in cui sarà protagonista il personaggio, molto controverso, di Beatrice.

Le anticipazioni arrivano dalla bocca di Beatrice stessa, o meglio da parte di Marina Calabresi, sua interprete. L’attrice, calabrese di 30 anni, è da 3 stagioni che presta il volto al personaggio di Beatrice.

Marina Calabresi assicura che ne vedremo delle belle per quanto riguarda il suo personaggio, Beatrice.

Nelle ultime stagioni di Un Posto al Sole, il personaggio di Beatrice ha fatto molto parlare di sè. La donna è stata, infatti, al centro di numerosi eventi controversi che non sempre hanno trovato l’apprezzamento del pubblico.

Prima è stata fidata collaboratrice allo studio Henrique, mentre il povero Niko era totalmente rapito da lei. Dunque, la separazione da Henriquez e la collaborazione con il nuovo studio di Niko e Susanna, il processo con Elena e la storia con Diego che ancora tanti problemi sta arrecando al ragazzo.

Possiamo affermare che il pubblico è proprio spaccato in due: da una parte chi ama il personaggio, dall’altra chi invece lo odia. Entrambi gli schieramenti hanno le loro ragioni per provare amore e odio per questo personaggio.

Di Beatrice parla Marina Calabresi in una recente intervista su Vero Tv. Beatrice è un personaggio complesso e duro, spiega la protagonista di Un Posto al Sole. Stravolge un po’ la vita di tutti, inclusa la sua.

Quelli che verranno saranno mesi intensi, pieni di sviluppi inaspettati. Per un po’ “Bea” si allontanerà dall’avvocato Aldo Leone, da lui lasciata per ricomporre la coppia con sua moglie e difendere il figlio Jacopo. In attesa di vedere l’epilogo del processo a carico di Diego e quali direzioni prenderanno i vari personaggi.

