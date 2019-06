Un Posto al Sole, spoiler luglio: il ritorno di Adele

Un Posto al Sole, spoiler luglio. L’attrice Sara Ricci tornerà a vestire i panni di Adele dopo la pausa di un mese.

Arrivano nuovi spoiler riguardanti il mese di luglio per Un Posto al Sole. La trama di questo periodo è caratterizzato da una serie di personaggi che arrivano per la prima volta o ritornano dopo una breve pausa.

Oggi parliamo di un ritorno, infatti Sara Ricci ha confermato che a breve tornerà a vestire i panni del personaggio di Adele. L’attrice si era presa una breve pausa coincidente con la convalescenza del suo personaggio.

Avevamo lasciato Adele che aveva finalmente rotto con il marito che la maltrattava e la picchiava.

Il personaggio di Adele è uno dei più controversi di quelli proposti da Un Posto al Sole. La donna infatti è stata per anni sottoposta agli abusi fisici e verbali del marito Manlio, fortunatamente interrotti nel mese di maggio.

Dopo l’ultima aggressione subita la donna si era allontanata per dedicarsi alla convalescenza. Ora, come racconta Sara Ricci in un’intervista, Adele è pronta a prendere in mano la sua vita e a superare tutto il trascorso con il marito.

Le interpretazioni della Ricci e di Paolo Maria Scalondro, rispettivamente Adele e Manlio, sono state molto apprezzate dai fan di Un Posto al Sole, che hanno riconosciuto la difficoltà di mettere in scena due personaggi molto complessi in una storia dai toni molto forti.

Le anticipazioni ci raccontano che il personaggio ritornerà a fine luglio, ma l’unica informazione che abbiamo è che cercherà di trovare un lavoro come architetto.

E’ possibile che il personaggio della Ricci sia accostato a quello di Claudia Ruffo, Angela Poggi nella soap, a causa di una foto postata dall’attrice che le ritrae entrambe. La foto è accompagnata dalla seguente didascalia: “Buongiorno da Upas, da molti di voi tanto amato, mi rivedrete in onda da fine luglio”.