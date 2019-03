Un Posto al Sole, anticipazioni dal 1° al 5 aprile. Scontro tra Diego e Raffaele per la volontà del primo di cambiare lavoro.

Arrivano le anticipazioni della trama delle puntate di Un Posto al Sole dal 1° al 5 aprile. In queste puntate vedremo un duro scontro tra Raffaele e suo figlio Diego: quest’ultimo vuole fare domanda per lavorare in un’assicurazione.

Scontro anche tra Marina e Valerio, mentre Roberto valuta le implicazioni del patto proposto dallo stesso Valerio. Momenti di tensione al Vulcano, dove Arianna, Alex e Andrea potrebbero uscirne feriti. A rischio anche per una persona vicina a Michele.

Vediamo adesso la trama delle puntate di Un Posto al Sole più nel dettaglio.

Michele non riflette sul pericolo che potrebbe correre, inoltre rischia di trovarsene un altro ancora più grande su una persona a lui molto cara. Nel frattempo la tensione tra Marina e Alberto continua imperterrita, mentre Ferri vuole valutare per bene tutte le conseguenze del patto proposto da Valerio.

Più tardi Niko si trova coinvolto nello scherzo organizzato da Raffaele e Renato per il primo aprile. Niko è anche preoccupato per Susanna che presto deve affrontare il padre, mentre Mimmo sembra aver puntato gli occhi su Rossella. Quest’ultima più tardi confessa alla madre di trovarsi in una difficile confusione sentimentale.

Diego intanto vuole ottenere a tutti i costi il lavoro in un’agenzia di assicurazioni, ma Raffaele non sembra essere d’accordo con lui. Nascono quindi delle inaspettate tensioni tra loro. Diego allora, dopo aver discusso duramente con il padre, prende una irrevocabile decisione e per questo motivo Rossella decide di confortarlo.

Nel frattempo Susanna continua a stare con la madre in casa, mentre Ferri conferma la rinuncia ad ogni incarico operativo dopo essersi confrontato con Vera. Sorge un dubbio su Alberto e Marina: potrebbero essere in disaccordo?

Raffaele deve affrontare le conseguenze scaturite dalla decisione di Diego, rimettendo in discussione le sue scelte lavorative. Nel frattempo Silvia consola Rossella subito dopo il suo scontro con Diego. Più tardi anche Arianna, Andrea e Alex vivono un momento di grande tensione e pericolo al Vulcano.

Intanto Cerruti confida a Bice le sue paure alla sorella che, tuttavia, reagisce e lo consola a modo suo. Intanto continua la drammatica tensione al Vulcano, dove Andrea, Arianna e Alex potrebbero uscirne feriti. Più tardi Adele, dopo essersi consultata con Niko, è determinata a mandare via la figlia da casa sua.

Nel frattempo Giulia cerca di capire in tutti i modi se Denis sia ancora arrabbiata con lei. Infine Guido, stremato dal comportamento di Cerruti e deciso a tutti i costi di voler risollevarsi il morale, ha un’idea che realizza anche con l’aiuto di Cotugno.