Un Posto al Sole, anticipazioni dal 15 al 19 aprile. Arianna vuole il porto d’armi mentre un nuovo inquilino arriva alla Terrazza.

Arrivano le ultime anticipazioni della trama delle puntate di Un Posto al Sole dal 15 al 19 aprile. In queste puntate vedremo gli effetti della rapina subita dal Vulcano. Arianna infatti dopo lo spavento è intenzionata a prendere il porto d’armi.

C’è inoltre l’ipotesi di una nuova rapina al bar, per spaventare la moglie di Michele. Vedremo anche l’arrivo di un nuovo inquilino alla Terrazza, arrivo che romperà gli equilibri precari su cui si poggia ora la trama della soap.

Vediamo ora la trama di Un Posto al Sole più nel dettaglio.

Arianna, dopo quanto avvenuto al bar Vulcano, vorrà entrare in possesso del porto d’armi. La signora Pergolesi vorrà fare in modo che non si ripeta ciò che è successo al locale di Silvia e penserà che la difesa sia la soluzione migliore.

Andrea non avrà dubbi a schierarsi dalla parte opposta rispetto alla moglie. Maurizio sarà intenzionato ad organizzare una nuova rapina, ma avrà bisogno dell’approvazione di Mimmo.

Giulia si troverà a riflettere in merito alla relazione con Denis che, negli ultimi tempi, è stata caratterizzata da incomprensioni. Diego vivrà una situazione lavorativa più complessa del previsto e questo retroscena avrà delle ripercussioni sul clima vissuto in casa Giordano.

Il ragazzo non riuscirà a migliorare i rapporti con il padre; Raffaele sarà contrario all’intenzione del figlio di trasferirsi alla terrazza. Probabilmente, vedremo una nuova rapina al bar Vulcano, in quanto i due ragazzi hanno intenzione di spaventare la moglie di Michele. Rossella invece potrebbe cacciarsi nei guai dopo aver conosciuto Mimmo.

Alberto non mollerà la presa e finirà per rendere impossibile la vita a Marina Giordano, costretta ad affrontare da sola i piani strategici dell’avvocato. Palazzo Palladini sarà caratterizzato dall’arrivo di un nuovo inquilino, il cui arrivo rappresenterà una sorpresa per gli abitanti: ci saranno dei cambiamenti in vista. Questa novità romperà gli equilibri all’interno della terrazza.

Alice sarà dispiaciuta per via della decisione della nonna di rinviare la partenza per Londra. Filippo deciderà invece di dedicarsi al padre, che aiuterà a uscire da un periodo difficile della sua vita. Infine, i piani di Guido e Cotugno verranno ostacolati dal ritorno inaspettato di Tiziano nella vita di Cerruti.