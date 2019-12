Un Posto al Sole, anticipazioni dal 30 dicembre al 3 gennaio. La soap si fermerà in occasione del Capodanno per riprendere il giorno dopo.

Arrivano le ultime anticipazioni della trama delle puntate di Un Posto al Sole, dal 30 dicembre al 3 gennaio. La programmazione della soap si interromperà il 31 dicembre, per il messaggio del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, riprendendo il 1°gennaio.

In questa settimana vedremo delle puntate a tema Capodanno, con Renato e Otello alle prese con l’organizzazione di una mega festa. Non tutto andrà come previsto dai due. Inoltre Bianca è terrorizzata al pensiero di tornare a scuola e vedere la maestra Gagliardi.

Vediamo adesso la trama più nel dettaglio.

La presenza di Viviana a Napoli sarà fonte di problemi per Serena e Filippo. Nel frattempo Mariella e Guido rischieranno di dover trascorrere il Capodanno con due persone, decisamente invadenti, che non si sarebbero mai aspettati. Renato, deciso a dimostrare a tutti cosa è capace di fare, convincerà Otello a organizzare una divertentissima serata.

La sera del 31 dicembre l’episodio di Un posto al sole non andrà in onda per dare spazio al messaggio di auguri di fine anno del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. La trasmissione degli episodi riprenderà regolarmente a partire da mercoledì 1 gennaio.

A Palazzo Palladini tutti saranno intenti a festeggiare il Capodanno in allegria, tuttavia ci saranno alcuni simpatici imprevisti. Mentre Renato e Otello dovranno fare i conti con degli esiti inattesi per la loro festa, Mariella e Guido dovranno fare i conti con un ospite che stravolgerà la loro serata. Nel frattempo al Vulcano si organizzerà uno spettacolo decisamente particolare.

Serena non riuscirà a comprendere le motivazioni che hanno portato al rifiuto del lavoro a Viviana, mentre Filippo avrà fortissime difficoltà a fare il vago. Eugenio e Viola saranno ai ferri corti a causa del lavoro offerto a quest’ultimo e la situazione peggiorerà quando giungerà la chiamata da parte di Aldo Leone.

Bianca sarà terrorizzata all’idea di dover rivedere la maestra Gagliardi e Franco e Angela dovranno affrontare la delicatissima situazione. Nel frattempo il rapporto tra Giulia e Marcello avrà una svolta positiva.

Ferri e Viviana si scontreranno e quest’ultima sarà sul punto di far esplodere tutta la sua rabbia, mentre per Filippo la situazione si farà sempre più critica. Appena rientrata da Londra, Marina avrà il suo bel daffare con Alberto, che non ha smesso di causare problemi ai cantieri. Ornella e Raffaele osserveranno con preoccupazione i continui scontri tra Viola ed Eugenio.

Rileggi le anticipazioni di Un Posto al Sole.