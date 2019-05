Anticipazioni Un posto al sole: la proposta di Roberto Ferri porterà a un contrasto tra Filippo e Serena.

Ecco le anticipazioni delle puntate della prossima settimana di Un posto al sole, ovvero da lunedì 20 a venerdì 24 maggio. Come riporta “Blastingnews”, dopo la morte di Tommaso, si tornerà a parlare dell’ingente eredità di Serena (Miriam Candurro) e Filippo (Michelangelo Tommaso).

Prima che venga effettuato il compromesso per la vendita della Villa di Gigi Del Colle, i due dovranno decidere cosa fare con i soldi. Purtroppo, a quanto sembra, la coppia avrà idee decisamente diverse su cosa fare di tutto questo denaro.

Mentre Serena sembrerà più propensa ad una gestione molto morigerata in modo da poterlo conservarlo per la piccola Irene, Filippo sarà propenso a una strategia tesa a far fruttare i loro risparmi. Tale diverso modo di pensare porterà i due ad un inevitabile scontro. Sarà inaspettatamente proprio Roberto (Riccardo Polizzy Carbonelli) a proporre alla coppia di investire quel denaro per ottenere degli ottimi guadagni.

Anticipazioni Upas: Marina vuole liberarsi di Alberto nella gestione dei cantieri

Marina (Nina Sodano) sarà sempre più in difficoltà a gestire l’ingombrante presenza di Alberto Palladini (Maurizio Aiello), che mette sempre più il suo zampino negli affari dei cantieri. Nel frattempo l’uomo sarà indaffarato con la sua relazione con la cameriera di casa Viscardi Clara (Imma Pirone). Marina cercherà in tutti i modi di liberarsi di Alberto, ma l’uomo sembrerà davvero determinato a restare al suo posto. Dopo aver provato per l’ennesima volta a cercare l’aiuto di Ferri in questa sua battaglia, Marina, dinanzi all’ennesimo rifiuto di Roberto, la donna penserà ad un’ingegnosa strategia per sbarazzarsi definitivamente di Alberto.

Anticipazioni Upas: il disagio di Patrizio

Nell’ultimo episodio in cui è apparso Patrizio (Lorenzo Sarcinelli), è stato lanciato qualche segnale di un disagio che il ragazzo starebbe vivendo, anche se il suo atteggiamento è sembrato tutto sommato accettabile.

La sua tristezza era più che giustificabile, tenendo conto del confronto con Rossella e del fatto che ha dovuto salutare i suoi cari per tornare ad Alba. Il giovane, prima di lasciare Napoli, ha ribadito in più occasioni quanto sia stressante il suo lavoro che gli lascia poche occasioni per godersi un po’ di tempo libero, ma in un primo momento nessuno ha dato molto peso alle sue parole. In realtà, ben presto le sue lamentele potrebbero assumere un importante significato.