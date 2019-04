Tony D’Ursi e Belen Rodriguez, insieme in tv a “Colorado”

Tony D’Ursi e Belen Rodriguez, ogni giovedì sera su Italia 1, protagonisti di divertenti sketch nei panni del maresciallo Tony Figo e del maresciallo Gnocca

Milano chiama Napoli risponde. Tony D’Ursi in arte Tony Figo, il carabiniere ballerino più famoso e simpatico della tv approda, in prima serata, a “Colorado”, trasmissione comica di Italia1.

Per l’occasione, ad accompagnare sul palco il maresciallo Figo sarà una spalla d’eccezione, la splendida Belen Rodriguez, nei panni del maresciallo Gnocca. Con loro, anche i PanPers, co-conduttori del programma che, infastiditi dallo stacchetto musicale che segue il duo in divisa, ogni qualvolta si presenteranno in scena, daranno vita ad esilaranti gag.

“Potremmo dire che più che un duo per due siamo un quattro per due – spiega sorridendo Tony D’Ursi. La telefonata da Milano, ovviamente, è stata una piacevole sorpresa. Far parte del cast della 20esima edizione di “Colorado” è un gran piacere e, ovviamente, condividere il palco con Belen, il mio maresciallo Gnocca, regala al personaggio di Tony Figo una brillantezza maggiore. Come dice Belen: sempre feliz.

Il mio personaggio – continua l’attore, ballerino e coreografo partenopeo – non è un battutaro. Lo sketch non è una raffica di battute, le mie sono più che altro freddure. Poi, naturalmente, essendo i “responsabili di un corpo di ballo speciale dei carabinieri”, ci cimentiamo anche in divertenti coreografie. Fondamentalmente – conclude – il nostro è stato un incontro tra folli, dove dalle prove alla puntata è un continuo ridere”.

Domani, giovedì, alle 21, la nuova puntata della trasmissione condotta da Paolo Ruffini e dalla stessa Belen Rodriguez.