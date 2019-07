Temptation Island Vip, anticipazioni: arrivano i primi "No"

Temptation Island Vip, anticipazioni. Confermato che due coppie di Uomini e Donne, contattate per partecipare, hanno rifiutato.

Mentre Temptation Island fa incetta di ascolti dopo solo due puntate, iniziano a circolare le voci per il “cugino” più giovane. Stiamo parlando della versione Vip del programma, arrivata alla seconda edizione.

Sappiamo infatti che sono arrivati i primi “No” alla redazione da parte di due coppie seguitissime di Uomini e Donne: Andrea Zelletta e Natalia Paragoni e Teresa Langella e Andrea Dal Corso. Entrambe le coppie non sono pronte a rimettersi in gioco.

Le prime indiscrezioni per Temptation Island Vip riguardano la conduttrice. Infatti in questo momento Alessia Marcuzzi pare essere la prima scelta della redazione del programma per guidare la prossima stagione del programma.

In realtà Teresa e Andrea non sono nuovi di Temptation Island, avendo partecipato entrambi come tentatori nella scorsa edizione. Successivamente sono approdati a Uomini e Donne come tronista e corteggiatore.

“Dopo tutto quello che abbiamo vissuto, non abbiamo la spinta per metterci in discussione ancora” spiega Teresa in un’intervista. “In futuro, non avrei paura a partecipare” assicura poi la napoletana.

Stessa risposta ma con motivazione diversa per Andrea e Natalia. I due, che di fatto sono l’unica coppia ancora insieme nata nel dating show, hanno fatto sapere di non essere ancora pronti a rimettersi in gioco, essendo insieme da così poco tempo.