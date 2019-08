Temptation Island Vip 2019: coppie di “grandi esclusi” dalla versione “famosa” del reality di Canale 5 (che quest’anno sarà condotta da Alessia Marcuzzi).

I telespettatori di Canale 5 sono in attesa di Temptation Island Vip 2019, l’edizione dedicata ai personaggi famosi del reality creato da Maria De Filippi (che sarà condotta da Alessia Marcuzzi).

Come riportato dal settimanale “Spy”, sembra che siano state escluse delle coppie, le quali hanno partecipato ai provini ma non sono state ritenute idonee dalla produzione. Tra queste, Alex Belli (già naufrago all’Isola dei famosi della Marcuzzi) e la compagna Delia Duran (attrice). La produzione avrebbe scelto di non farli partecipare perché stanno insieme da poco tempo e potrebbe non essere sufficiente per avviare determinate dinamiche importanti ai fini del reality. Non ce l’hanno fatta ad entrare nel cast nemmeno Elena Morali e il comico Gianluca Fubelli, detto Scintilla: i due hanno recentemente avuto un periodo di crisi, nato subito dopo aver annunciato il loro matrimonio e la partecipazione di lei a l’Isola dei famosi vip.

Stessa sorte anche per Corinne Clery e il suo giovanissimo compagno, mentre la tanto chiacchierata coppia composta da Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser non ha nemmeno fatto i provini, così come nessun altro della famiglia di Belen (tra cui Jeremias Rodriguez e Soleil Sorgé).

Temptation Island Vip 2019: ecco le sei coppie che parteciperanno al reality

Stando alle anticipazioni, Temptation Island Vip 2019 inizierà a settembre su Canale 5. L’anno scorso il reality è iniziato martedì 18 settembre ed è terminato nei primi giorni di ottobre, per un totale di 4 puntate. È probabile che anche quest’anno verranno mantenuti il giorno di messa in onda settimanale e il numero di puntate. Ufficializzate anche le sei coppie partecipanti: